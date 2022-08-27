Астон Вилла - Челси 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
16 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Челси, которое состоится 16 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Грэм Поттер
История личных встреч
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 3
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 1
|28.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 2
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|02.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 4
|17.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 0
|07.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23-10
|24
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|7
|2
|0
|33-9
|23
|85,2
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|76,7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13-10
|16
|66,7
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|13-15
|15
|62,5
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|3
|5
|1
|17-9
|14
|51,9
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|51,9
|8
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|43,3
|9
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|43,3
|10
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|40,0
|11
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20-12
|10
|41,7
|12
|Кристал Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|37,0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|8-10
|10
|37,0
|14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|33,3
|15
|Лидс Юнайтед
|8
|2
|3
|3
|11-12
|9
|37,5
|16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|33,3
|17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|30,0
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8-17
|7
|25,9
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|16,7
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
|16,7