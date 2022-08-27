Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
16 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 16 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Эдди Хау
История личных встреч
|27.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 1
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 4
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 2
|06.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|3 : 2
|11.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|18.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23-10
|24
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|7
|2
|0
|33-9
|23
|85,2
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|76,7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13-10
|16
|66,7
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|13-15
|15
|62,5
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|3
|5
|1
|17-9
|14
|51,9
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|51,9
|8
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|43,3
|9
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|43,3
|10
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|40,0
|11
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20-12
|10
|41,7
|12
|Кристал Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|37,0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|8-10
|10
|37,0
|14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|33,3
|15
|Лидс Юнайтед
|8
|2
|3
|3
|11-12
|9
|37,5
|16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|33,3
|17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|30,0
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8-17
|7
|25,9
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|16,7
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
|16,7