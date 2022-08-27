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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
16 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 16 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      АнглияЭдди Хау
      История личных встреч
      27.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
      11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
      21.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл Юнайтед
      17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ньюкасл Юнайтед1 : 4Манчестер Юнайтед
      26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
      06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
      02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
      06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Юнайтед3 : 2Ньюкасл Юнайтед
      11.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
      18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал980123-102488,9
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити972033-92385,2
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1072122-102376,7
      4
      Лига чемпионов
      		Челси851213-101666,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед850313-151562,5
      6 Ньюкасл Юнайтед935117-91451,9
      7 Брайтон энд Хоув Альбион942314-111451,9
      8 Брентфорд1034318-171343,3
      9 Борнмут1034310-221343,3
      10 Фулхэм1033416-201240,0
      11 Ливерпуль824220-121041,7
      12 Кристал Пэлас924310-121037,0
      13 Вест Хэм Юнайтед93158-101037,0
      14 Эвертон102448-111033,3
      15 Лидс Юнайтед823311-12937,5
      16 Астон Вилла92347-11933,3
      17 Вулверхэмптон102354-12930,0
      18
      Зона вылета
      		Саутгемптон92168-17725,9
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити1012715-24516,7
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест101277-23516,7

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