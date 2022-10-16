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Лидс - Арсенал 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
16 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Лидс Юнайтед
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Арсенал, которое состоится 16 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Арсенал
      Лондон
      Главные тренеры
      СШАДжесси Марш
      ИспанияМикель Артета
      История личных встреч
      08.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 1Лидс Юнайтед
      18.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Лидс Юнайтед1 : 4Арсенал
      26.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0Лидс Юнайтед
      14.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Арсенал4 : 2Лидс Юнайтед
      22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лидс Юнайтед0 : 0Арсенал
      06.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
      09.01.2012 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал980123-102488,9
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити972033-92385,2
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1072122-102376,7
      4
      Лига чемпионов
      		Челси851213-101666,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед850313-151562,5
      6 Ньюкасл Юнайтед935117-91451,9
      7 Брайтон энд Хоув Альбион942314-111451,9
      8 Брентфорд1034318-171343,3
      9 Борнмут1034310-221343,3
      10 Фулхэм1033416-201240,0
      11 Ливерпуль824220-121041,7
      12 Кристал Пэлас924310-121037,0
      13 Вест Хэм Юнайтед93158-101037,0
      14 Эвертон102448-111033,3
      15 Лидс Юнайтед823311-12937,5
      16 Астон Вилла92347-11933,3
      17 Вулверхэмптон102354-12930,0
      18
      Зона вылета
      		Саутгемптон92168-17725,9
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити1012715-24516,7
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест101277-23516,7

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