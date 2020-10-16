Бетис - Альмерия 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
16 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Альмерия, которое состоится 16 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Альмерия
Альмерия
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хоан Руби
История личных встреч
|17.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1
|06.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 4
|04.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 36
|3 : 2
|21.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 1
|17.05.2009
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|04.01.2009
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 0
|04.05.2008
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|16.12.2007
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|7
|1
|0
|20-1
|22
|91,7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|7
|1
|0
|19-7
|22
|91,7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|70,4
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|9
|5
|2
|2
|17-6
|17
|63,0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|8
|5
|1
|2
|10-5
|16
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|8
|5
|1
|2
|13-11
|16
|66,7
|7
|Валенсия
|9
|4
|2
|3
|16-10
|14
|51,9
|8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|54,2
|9
|Вильярреал
|8
|3
|3
|2
|10-3
|12
|50,0
|10
|Райо Вальекано
|9
|3
|2
|4
|10-12
|11
|40,7
|11
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|41,7
|12
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|33,3
|13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|33,3
|14
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|29,6
|15
|Вальядолид
|8
|2
|2
|4
|6-13
|8
|33,3
|16
|Хетафе
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|29,6
|17
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|29,2
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|8
|1
|3
|4
|11-16
|6
|25,0
| 19
Зона вылета
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|22,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
|11,1