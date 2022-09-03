Эспаньол - Вальядолид 16 Октября прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
16 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вальядолид, которое состоится 16 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Хосе Пачета
История личных встреч
|23.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 1
|29.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|02.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 1
|26.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|04.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|22.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 17
|4 : 2
|03.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 0
|06.10.2012
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 1
|24.03.2010
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|01.11.2009
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|7
|1
|0
|20-1
|22
|91,7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|7
|1
|0
|19-7
|22
|91,7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|70,4
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|9
|5
|2
|2
|17-6
|17
|63,0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|8
|5
|1
|2
|10-5
|16
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|8
|5
|1
|2
|13-11
|16
|66,7
|7
|Валенсия
|9
|4
|2
|3
|16-10
|14
|51,9
|8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|54,2
|9
|Вильярреал
|8
|3
|3
|2
|10-3
|12
|50,0
|10
|Райо Вальекано
|9
|3
|2
|4
|10-12
|11
|40,7
|11
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|41,7
|12
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|33,3
|13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|33,3
|14
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|29,6
|15
|Вальядолид
|8
|2
|2
|4
|6-13
|8
|33,3
|16
|Хетафе
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|29,6
|17
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|29,2
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|8
|1
|3
|4
|11-16
|6
|25,0
| 19
Зона вылета
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|22,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
|11,1