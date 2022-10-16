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Тулуза - Анже 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
16 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Тулуза
Анже

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Анже, которое состоится 16 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тулуза
      Тулуза
      Анже
      Анже
      Главные тренеры
      ФранцияФилипп Монтанье
      ФранцияЖеральд Батикл
      История личных встреч
      25.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Тулуза0 : 2Анже
      27.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 Тулуза0 : 0Анже
      22.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Анже0 : 0Тулуза
      21.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Тулуза2 : 0Анже
      21.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Анже0 : 1Тулуза
      05.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 23 Тулуза4 : 0Анже
      22.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 10 Анже0 : 0Тулуза
      14.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 38 Анже2 : 3Тулуза
      17.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 10 Тулуза1 : 2Анже
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ1082028-52686,7
      2
      Лига чемпионов
      		Лорьян1182121-142678,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс1173118-82472,7
      4
      Лига Европы
      		Марсель1072120-72376,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако1062219-132066,7
      6 Лилль1161421-181957,6
      7 Ренн1053220-91860,0
      8 Клермон1051414-151653,3
      9 Лион1042417-121446,7
      10 Монпелье1140721-221236,4
      11 Тулуза1033414-161240,0
      12 Труа1032518-211136,7
      13 Ницца103259-131136,7
      14 Реймс1116412-19927,3
      15 Страсбург1115510-17824,2
      16 Осер1022610-22826,7
      17
      Зона вылета
      		Анже1022611-24826,7
      18
      Зона вылета
      		Аяччо102177-15723,3
      19
      Зона вылета
      		Нант101459-18723,3
      20
      Зона вылета
      		Брест1013610-21620,0

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