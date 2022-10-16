Тулуза - Анже 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
16 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Анже, которое состоится 16 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Анже
Анже
Главные тренеры
|Филипп Монтанье
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 2
|27.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 0
|21.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 0
|21.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|05.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|4 : 0
|22.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 0
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 3
|17.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|28-5
|26
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|78,8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|11
|7
|3
|1
|18-8
|24
|72,7
| 4
Лига Европы
|Марсель
|10
|7
|2
|1
|20-7
|23
|76,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|10
|6
|2
|2
|19-13
|20
|66,7
|6
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|57,6
|7
|Ренн
|10
|5
|3
|2
|20-9
|18
|60,0
|8
|Клермон
|10
|5
|1
|4
|14-15
|16
|53,3
|9
|Лион
|10
|4
|2
|4
|17-12
|14
|46,7
|10
|Монпелье
|11
|4
|0
|7
|21-22
|12
|36,4
|11
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|14-16
|12
|40,0
|12
|Труа
|10
|3
|2
|5
|18-21
|11
|36,7
|13
|Ницца
|10
|3
|2
|5
|9-13
|11
|36,7
|14
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|27,3
|15
|Страсбург
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|24,2
|16
|Осер
|10
|2
|2
|6
|10-22
|8
|26,7
| 17
Зона вылета
|Анже
|10
|2
|2
|6
|11-24
|8
|26,7
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|10
|2
|1
|7
|7-15
|7
|23,3
| 19
Зона вылета
|Нант
|10
|1
|4
|5
|9-18
|7
|23,3
| 20
Зона вылета
|Брест
|10
|1
|3
|6
|10-21
|6
|20,0