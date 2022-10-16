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Осер - Ницца 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
16 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Осер
Ницца

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ницца, которое состоится 16 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осер
      Осер
      Ницца
      Ницца
      Главные тренеры
      ФранцияЖан-Марк Фурлан
      ШвейцарияЛюсьен Фавр
      История личных встреч
      31.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ницца3 : 2Осер
      21.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 33 Ницца1 : 0Осер
      11.12.2011 Франция - Лига 1 Тур 17 Осер2 : 1Ницца
      12.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 27 Ницца1 : 0Осер
      30.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 11 Осер2 : 0Ницца
      20.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 21 Ницца0 : 1Осер
      13.09.2009 Франция - Лига 1 Тур 5 Осер2 : 0Ницца
      17.01.2009 Франция - Лига 1 Тур 21 Ницца2 : 0Осер
      24.08.2008 Франция - Лига 1 Тур 3 Осер0 : 1Ницца
      23.02.2008 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца1 : 2Осер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ1082028-52686,7
      2
      Лига чемпионов
      		Лорьян1182121-142678,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс1173118-82472,7
      4
      Лига Европы
      		Марсель1072120-72376,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако1062219-132066,7
      6 Лилль1161421-181957,6
      7 Ренн1053220-91860,0
      8 Клермон1051414-151653,3
      9 Лион1042417-121446,7
      10 Монпелье1140721-221236,4
      11 Тулуза1033414-161240,0
      12 Труа1032518-211136,7
      13 Ницца103259-131136,7
      14 Реймс1116412-19927,3
      15 Страсбург1115510-17824,2
      16 Осер1022610-22826,7
      17
      Зона вылета
      		Анже1022611-24826,7
      18
      Зона вылета
      		Аяччо102177-15723,3
      19
      Зона вылета
      		Нант101459-18723,3
      20
      Зона вылета
      		Брест1013610-21620,0

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