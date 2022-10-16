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Труа - Аяччо 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
16 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Труа
Аяччо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Аяччо, которое состоится 16 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Труа
      Труа
      Аяччо
      Аяччо
      Главные тренеры
      ФранцияБрюно Ирл
      ФранцияОливье Панталони
      История личных встреч
      27.02.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 27 Труа1 : 0Аяччо
      31.10.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 9 Аяччо0 : 4Труа
      21.12.2019 Франция - Лига 2 Тур 19 Труа2 : 1Аяччо
      17.05.2019 Франция - Лига 2 Тур 38 Труа0 : 0Аяччо
      27.07.2018 Франция - Лига 2 Тур 1 Аяччо0 : 1Труа
      13.01.2017 Франция - Лига 2 Тур 20 Труа1 : 2Аяччо
      05.08.2016 Франция - Лига 2 Тур 2 Аяччо2 : 1Труа
      11.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 36 Аяччо0 : 1Труа
      15.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 18 Труа3 : 2Аяччо
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ1082028-52686,7
      2
      Лига чемпионов
      		Лорьян1182121-142678,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс1173118-82472,7
      4
      Лига Европы
      		Марсель1072120-72376,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако1062219-132066,7
      6 Лилль1161421-181957,6
      7 Ренн1053220-91860,0
      8 Клермон1051414-151653,3
      9 Лион1042417-121446,7
      10 Монпелье1140721-221236,4
      11 Тулуза1033414-161240,0
      12 Труа1032518-211136,7
      13 Ницца103259-131136,7
      14 Реймс1116412-19927,3
      15 Страсбург1115510-17824,2
      16 Осер1022610-22826,7
      17
      Зона вылета
      		Анже1022611-24826,7
      18
      Зона вылета
      		Аяччо102177-15723,3
      19
      Зона вылета
      		Нант101459-18723,3
      20
      Зона вылета
      		Брест1013610-21620,0

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