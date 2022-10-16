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ПСЖ - Марсель 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
16 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
ПСЖ
Марсель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Марсель, которое состоится 16 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСЖ
      Париж
      Марсель
      Марсель
      Главные тренеры
      ФранцияКристоф Галтье
      ХорватияИгор Тудор
      История личных встреч
      17.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 32 ПСЖ2 : 1Марсель
      24.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель0 : 0ПСЖ
      07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Марсель0 : 2ПСЖ
      13.01.2021 Суперкубок Франции Финал ПСЖ2 : 1Марсель
      13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 ПСЖ0 : 1Марсель
      27.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ4 : 0Марсель
      17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 ПСЖ3 : 1Марсель
      28.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель0 : 2ПСЖ
      28.02.2018 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 0Марсель
      25.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 ПСЖ3 : 0Марсель
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ1082028-52686,7
      2
      Лига чемпионов
      		Лорьян1182121-142678,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс1173118-82472,7
      4
      Лига Европы
      		Марсель1072120-72376,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако1062219-132066,7
      6 Лилль1161421-181957,6
      7 Ренн1053220-91860,0
      8 Клермон1051414-151653,3
      9 Лион1042417-121446,7
      10 Монпелье1140721-221236,4
      11 Тулуза1033414-161240,0
      12 Труа1032518-211136,7
      13 Ницца103259-131136,7
      14 Реймс1116412-19927,3
      15 Страсбург1115510-17824,2
      16 Осер1022610-22826,7
      17
      Зона вылета
      		Анже1022611-24826,7
      18
      Зона вылета
      		Аяччо102177-15723,3
      19
      Зона вылета
      		Нант101459-18723,3
      20
      Зона вылета
      		Брест1013610-21620,0

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