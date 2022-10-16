Верона - Милан 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
16 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Милан, которое состоится 16 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Милан
Милан
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 3
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 2
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 2
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 1
|05.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|4 : 1
|17.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 0
|13.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 0
|25.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|80,0
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|7
|2
|0
|22-7
|23
|85,2
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|9
|6
|2
|1
|18-9
|20
|74,1
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|9
|6
|2
|1
|21-5
|20
|74,1
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|6
|2
|1
|19-10
|20
|74,1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|9
|6
|1
|2
|12-9
|19
|70,4
|7
|Ювентус
|10
|4
|4
|2
|13-7
|16
|53,3
|8
|Интер М
|9
|5
|0
|4
|16-14
|15
|55,6
|9
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|40,0
|10
|Эмполи
|10
|2
|5
|3
|9-11
|11
|36,7
|11
|Торино
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|36,7
|12
|Салернитана
|9
|2
|4
|3
|12-14
|10
|37,0
|13
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|33,3
|14
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|33,3
|15
|Специя
|9
|2
|2
|5
|7-17
|8
|29,6
|16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|25,9
|17
|Болонья
|9
|1
|4
|4
|8-14
|7
|25,9
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|18,5
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|9
|0
|3
|6
|7-19
|3
|11,1
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
|3
|11,1