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Кёльн - Аугсбург 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
16 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Кёльн
Аугсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Аугсбург, которое состоится 16 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кёльн
      Кёльн
      Аугсбург
      Аугсбург
      Главные тренеры
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      ГерманияЭнрико Масен
      История личных встреч
      30.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 32 Аугсбург1 : 4Кёльн
      10.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Кёльн0 : 2Аугсбург
      23.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург2 : 3Кёльн
      02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Кёльн0 : 1Аугсбург
      07.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург1 : 1Кёльн
      30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн1 : 1Аугсбург
      27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Кёльн1 : 1Аугсбург
      09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Аугсбург3 : 0Кёльн
      15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург2 : 1Кёльн
      26.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 12 Кёльн0 : 0Аугсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион962116-62074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург953114-81866,7
      3
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм1052317-101756,7
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф1052321-171756,7
      5
      Лига Европы
      		Бавария944125-81659,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М1044218-141653,3
      7 Боруссия Д951313-121659,3
      8 Вердер1043320-161550,0
      9 РБ Лейпциг1043317-151550,0
      10 Майнц1043311-131550,0
      11 Кёльн934216-151348,1
      12 Аугсбург94149-131348,1
      13 Вольфсбург1024411-171033,3
      14 Штутгарт1015413-15826,7
      15 Герта1015412-15826,7
      16 Байер1022614-21826,7
      17
      Зона вылета
      		Шальке-041013610-24620,0
      18
      Зона вылета
      		Бохум101189-27413,3

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