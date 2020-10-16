Кёльн - Аугсбург 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
16 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Аугсбург, которое состоится 16 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Энрико Масен
История личных встреч
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 4
|10.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 2
|23.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 3
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|0 : 1
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 1
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 1
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 1
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 0
|15.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|26.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|74,1
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|10
|5
|2
|3
|17-10
|17
|56,7
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|21-17
|17
|56,7
| 5
Лига Европы
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|59,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|10
|4
|4
|2
|18-14
|16
|53,3
|7
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|59,3
|8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|20-16
|15
|50,0
|9
|РБ Лейпциг
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|50,0
|10
|Майнц
|10
|4
|3
|3
|11-13
|15
|50,0
|11
|Кёльн
|9
|3
|4
|2
|16-15
|13
|48,1
|12
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|48,1
|13
|Вольфсбург
|10
|2
|4
|4
|11-17
|10
|33,3
|14
|Штутгарт
|10
|1
|5
|4
|13-15
|8
|26,7
|15
|Герта
|10
|1
|5
|4
|12-15
|8
|26,7
|16
|Байер
|10
|2
|2
|6
|14-21
|8
|26,7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|20,0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|1
|1
|8
|9-27
|4
|13,3