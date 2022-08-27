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Бавария - Фрайбург 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
16 Октября 2022 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия)
Бавария
Фрайбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Фрайбург, которое состоится 16 Октября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен
      Фрайбург
      Фрайбург
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ГерманияКристиан Штрайх
      История личных встреч
      02.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 28 Фрайбург1 : 4Бавария
      06.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Бавария2 : 1Фрайбург
      15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Фрайбург2 : 2Бавария
      17.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Бавария2 : 1Фрайбург
      20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Бавария3 : 1Фрайбург
      18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Фрайбург1 : 3Бавария
      30.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Фрайбург1 : 1Бавария
      03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария1 : 1Фрайбург
      04.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Фрайбург0 : 4Бавария
      14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Бавария5 : 0Фрайбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион962116-62074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург953114-81866,7
      3
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм1052317-101756,7
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф1052321-171756,7
      5
      Лига Европы
      		Бавария944125-81659,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М1044218-141653,3
      7 Боруссия Д951313-121659,3
      8 Вердер1043320-161550,0
      9 РБ Лейпциг1043317-151550,0
      10 Майнц1043311-131550,0
      11 Кёльн934216-151348,1
      12 Аугсбург94149-131348,1
      13 Вольфсбург1024411-171033,3
      14 Штутгарт1015413-15826,7
      15 Герта1015412-15826,7
      16 Байер1022614-21826,7
      17
      Зона вылета
      		Шальке-041013610-24620,0
      18
      Зона вылета
      		Бохум101189-27413,3

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