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Унион - Боруссия Д 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
16 Октября 2022 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Унион
Боруссия Д

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия Д, которое состоится 16 Октября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Унион
      Берлин
      Боруссия Д
      Дортмунд
      Главные тренеры
      ШвейцарияУрс Фишер
      ГерманияЭдин Терзич
      История личных встреч
      13.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 22 Унион0 : 3Боруссия Д
      19.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия Д4 : 2Унион
      21.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия Д2 : 0Унион
      18.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Унион2 : 1Боруссия Д
      01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Боруссия Д5 : 0Унион
      31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Унион3 : 1Боруссия Д
      31.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия Д3 : 2 ДВУнион
      26.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия Д1 : 1 3 : 0Унион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион962116-62074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург953114-81866,7
      3
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм1052317-101756,7
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф1052321-171756,7
      5
      Лига Европы
      		Бавария944125-81659,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М1044218-141653,3
      7 Боруссия Д951313-121659,3
      8 Вердер1043320-161550,0
      9 РБ Лейпциг1043317-151550,0
      10 Майнц1043311-131550,0
      11 Кёльн934216-151348,1
      12 Аугсбург94149-131348,1
      13 Вольфсбург1024411-171033,3
      14 Штутгарт1015413-15826,7
      15 Герта1015412-15826,7
      16 Байер1022614-21826,7
      17
      Зона вылета
      		Шальке-041013610-24620,0
      18
      Зона вылета
      		Бохум101189-27413,3

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