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ПСВ Эйндховен - Утрехт 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
16 Октября 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
ПСВ Эйндховен
Утрехт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Утрехт, которое состоится 16 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Утрехт
      Утрехт
      Главные тренеры
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      НидерландыХенк Фразер
      История личных встреч
      13.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Утрехт0 : 1ПСВ Эйндховен
      04.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 ПСВ Эйндховен4 : 1Утрехт
      16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
      13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 ПСВ Эйндховен2 : 1Утрехт
      19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Утрехт3 : 0ПСВ Эйндховен
      10.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Утрехт2 : 2ПСВ Эйндховен
      11.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 ПСВ Эйндховен4 : 0Утрехт
      03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 ПСВ Эйндховен3 : 0Утрехт
      24.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Утрехт1 : 7ПСВ Эйндховен
      12.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 ПСВ Эйндховен3 : 0Утрехт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		АЗ Алкмар9 23
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс9 22
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен9 21
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд9 20
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте9 16
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Валвейк10 14
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта9 14
      8 Херенвен10 14
      9 Утрехт9 12
      10 Фортуна10 11
      11 НЕК Неймеген9 10
      12 Эксельсиор9 10
      13 Гоу Эхед Иглс10 9
      14 Гронинген9 8
      15 Камбюр10 8
      16
      Стыковая зона
      		Витесс10 8
      17
      Зона вылета
      		Эммен10 6
      18
      Зона вылета
      		Волендам10 6

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