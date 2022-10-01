ПСВ Эйндховен - Утрехт 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
16 Октября 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Утрехт, которое состоится 16 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Хенк Фразер
История личных встреч
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 1
|04.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|4 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 1
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|3 : 0
|10.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|2 : 2
|11.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|4 : 0
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|3 : 0
|24.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|1 : 7
|12.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|23
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|9
|22
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|21
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|9
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Валвейк
|10
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|9
|14
|8
|Херенвен
|10
|14
|9
|Утрехт
|9
|12
|10
|Фортуна
|10
|11
|11
|НЕК Неймеген
|9
|10
|12
|Эксельсиор
|9
|10
|13
|Гоу Эхед Иглс
|10
|9
|14
|Гронинген
|9
|8
|15
|Камбюр
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Витесс
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Эммен
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Волендам
|10
|6