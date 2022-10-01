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АЗ Алкмар - Фейеноорд 16 Октября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
16 Октября 2022 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
АЗ Алкмар
Фейеноорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фейеноорд, которое состоится 16 Октября 2022 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Фейеноорд
      Роттердам
      Главные тренеры
      НидерландыПаскаль Янсен
      НидерландыАрне Слот
      История личных встреч
      27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 АЗ Алкмар2 : 1Фейеноорд
      07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Фейеноорд1 : 0АЗ Алкмар
      28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 АЗ Алкмар4 : 2Фейеноорд
      24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Фейеноорд2 : 3АЗ Алкмар
      26.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Фейеноорд0 : 3АЗ Алкмар
      20.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Фейеноорд2 : 1АЗ Алкмар
      16.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 АЗ Алкмар1 : 1Фейеноорд
      22.04.2018 Кубок Нидерландов Финал АЗ Алкмар0 : 3Фейеноорд
      11.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Фейеноорд2 : 1АЗ Алкмар
      01.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 АЗ Алкмар0 : 4Фейеноорд
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		АЗ Алкмар9 23
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс9 22
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен9 21
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд9 20
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте9 16
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Валвейк10 14
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта9 14
      8 Херенвен10 14
      9 Утрехт9 12
      10 Фортуна10 11
      11 НЕК Неймеген9 10
      12 Эксельсиор9 10
      13 Гоу Эхед Иглс10 9
      14 Гронинген9 8
      15 Камбюр10 8
      16
      Стыковая зона
      		Витесс10 8
      17
      Зона вылета
      		Эммен10 6
      18
      Зона вылета
      		Волендам10 6

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