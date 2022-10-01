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Аякс - Эксельсиор 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
16 Октября 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Аякс
Эксельсиор

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эксельсиор, которое состоится 16 Октября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Эксельсиор
      Роттердам
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыМаринус Дейкхёйзен
      История личных встреч
      13.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Аякс6 : 2Эксельсиор
      11.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Эксельсиор1 : 7Аякс
      06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Эксельсиор1 : 2Аякс
      14.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Аякс3 : 1Эксельсиор
      19.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Эксельсиор1 : 1Аякс
      29.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Аякс1 : 0Эксельсиор
      21.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Аякс3 : 0Эксельсиор
      20.09.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Эксельсиор0 : 2Аякс
      08.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Аякс1 : 0Эксельсиор
      21.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Эксельсиор0 : 2Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		АЗ Алкмар9 23
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс9 22
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен9 21
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд9 20
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте9 16
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Валвейк10 14
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта9 14
      8 Херенвен10 14
      9 Утрехт9 12
      10 Фортуна10 11
      11 НЕК Неймеген9 10
      12 Эксельсиор9 10
      13 Гоу Эхед Иглс10 9
      14 Гронинген9 8
      15 Камбюр10 8
      16
      Стыковая зона
      		Витесс10 8
      17
      Зона вылета
      		Эммен10 6
      18
      Зона вылета
      		Волендам10 6

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