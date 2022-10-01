Аякс - Эксельсиор 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
16 Октября 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эксельсиор, которое состоится 16 Октября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Эксельсиор
Роттердам
Главные тренеры
|Альфред Шрёдер
|Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
|13.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|6 : 2
|11.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|1 : 7
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 2
|14.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|3 : 1
|19.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|1 : 1
|29.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 0
|21.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|3 : 0
|20.09.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|0 : 2
|08.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 0
|21.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|23
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|9
|22
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|21
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|9
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Валвейк
|10
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|9
|14
|8
|Херенвен
|10
|14
|9
|Утрехт
|9
|12
|10
|Фортуна
|10
|11
|11
|НЕК Неймеген
|9
|10
|12
|Эксельсиор
|9
|10
|13
|Гоу Эхед Иглс
|10
|9
|14
|Гронинген
|9
|8
|15
|Камбюр
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Витесс
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Эммен
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Волендам
|10
|6