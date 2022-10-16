00:15 ()
Свернуть список

Рух - Днепр-1 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
16 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 7-й тур
Рух В
Днепр-1

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Днепр-1, которое состоится 16 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рух В
      Винники
      Днепр-1
      Днепр
      Главные тренеры
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      УкраинаАлександр Кучер
      История личных встреч
      21.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 5 Днепр-12 : 0Рух В
      09.05.2021 Украина - Премьер-лига Тур 26 Днепр-11 : 1Рух В
      12.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 13 Рух В4 : 1Днепр-1
      04.11.2018 Украина - Первая лига Тур 16 Днепр-13 : 0Рух В
      21.07.2018 Украина - Первая лига Тур 1 Рух В1 : 3Днепр-1
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1550014-015100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д541010-21386,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист741212-131361,9
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос63215-31161,1
      5 Верес73228-81152,4
      6 Александрия53117-61066,7
      7 Заря Л631212-131055,6
      8 Динамо К53027-6960,0
      9 Металлист 192562317-7950,0
      10 Ворскла72149-12733,3
      11 Минай71335-7628,6
      12 Львов61235-9527,8
      13 Рух В61146-11422,2
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс60332-5316,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец60244-8211,1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close