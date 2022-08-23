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Шахтёр - Динамо Киев 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
16 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 7-й тур
Шахтёр Д
Динамо К

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Д - Динамо К, которое состоится 16 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр Д
      Донецк
      Динамо К
      Киев
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Йовичевич
      РумынияМирча Луческу
      История личных встреч
      03.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 10 Динамо К0 : 0Шахтёр Д
      22.09.2021 Суперкубок Украины Финал Шахтёр Д3 : 0Динамо К
      17.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 22 Шахтёр Д0 : 1Динамо К
      08.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 9 Динамо К0 : 3Шахтёр Д
      25.08.2020 Суперкубок Украины Финал Шахтёр Д1 : 3Динамо К
      04.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Динамо К2 : 3Шахтёр Д
      31.05.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Шахтёр Д3 : 1Динамо К
      10.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Шахтёр Д1 : 0Динамо К
      30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Динамо К2 : 1 ДВШахтёр Д
      10.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Динамо К1 : 2Шахтёр Д
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1550014-015100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д541010-21386,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист741212-131361,9
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос63215-31161,1
      5 Верес73228-81152,4
      6 Александрия53117-61066,7
      7 Заря Л631212-131055,6
      8 Динамо К53027-6960,0
      9 Металлист 192562317-7950,0
      10 Ворскла72149-12733,3
      11 Минай71335-7628,6
      12 Львов61235-9527,8
      13 Рух В61146-11422,2
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс60332-5316,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец60244-8211,1

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