15:59 ()
Свернуть список

Вильярреал - Осасуна 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
17 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Вильярреал
Осасуна

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Осасуна, которое состоится 17 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вильярреал
      Вильярреал
      Осасуна
      Памплона
      Главные тренеры
      ИспанияУнаи Эмери
      ИспанияХагоба Аррасате
      История личных встреч
      05.03.2022 Испания - Примера Тур 27 Осасуна1 : 0Вильярреал
      17.10.2021 Испания - Примера Тур 9 Вильярреал1 : 2Осасуна
      11.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Вильярреал1 : 2Осасуна
      19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Осасуна1 : 3Вильярреал
      02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал3 : 1Осасуна
      05.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Осасуна2 : 1Вильярреал
      01.03.2017 Испания - Примера Тур 25 Осасуна1 : 4Вильярреал
      25.09.2016 Испания - Примера Тур 6 Вильярреал3 : 1Осасуна
      04.02.2014 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал3 : 1Осасуна
      01.09.2013 Испания - Примера Тур 3 Осасуна0 : 3Вильярреал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона871020-12291,7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид871019-72291,7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М961215-71970,4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б952217-61763,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис851210-51666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Сосьедад851213-111666,7
      7 Валенсия942316-101451,9
      8 Осасуна84139-81354,2
      9 Вильярреал833210-31250,0
      10 Райо Вальекано932410-121140,7
      11 Сельта83149-141041,7
      12 Севилья92349-14933,3
      13 Мальорка92347-10933,3
      14 Жирона922512-15829,6
      15 Вальядолид82246-13833,3
      16 Хетафе92258-16829,6
      17 Альмерия82157-12729,2
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол813411-16625,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис91354-17622,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче90366-21311,1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close