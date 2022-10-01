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Локомотив - Химки 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2022 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Локомотив МХимки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Химки, которое состоится 18 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      История личных встреч
      28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Химки0 : 5Локомотив М
      20.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Химки0 : 3Локомотив М
      06.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Локомотив М3 : 2Химки
      25.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Химки0 : 0Локомотив М
      17.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Химки3 : 2Локомотив М
      04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Локомотив М2 : 1Химки
      21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Химки0 : 3Локомотив М
      29.11.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Химки1 : 3Локомотив М
      14.03.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Локомотив М1 : 1Химки
      19.10.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Локомотив М0 : 2Химки
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар3 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород3 5
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М3 5
      4 Химки3 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М3 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов3 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит3 3
      4 Факел3 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат3 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов3 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Динамо М3 4
      4 Оренбург3 2
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА3 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал3 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М3 3
      4 Сочи3 0

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