Локомотив - Химки 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2022 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Химки, которое состоится 18 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Йозеф Циннбауэр
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 5
|20.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 3
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|3 : 2
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 0
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 2
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 1
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 3
|29.11.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 3
|14.03.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|19.10.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|3
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|3
|5
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|3
|5
|4
|Химки
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|3
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|3
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|3
|3
|4
|Факел
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|3
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|3
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Динамо М
|3
|4
|4
|Оренбург
|3
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|3
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|3
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|3
|3
|4
|Сочи
|3
|0