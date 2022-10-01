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Динамо М - Ростов 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2022 года в 20:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Динамо МРостов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 18 Октября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо М
      Москва
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      СербияСлавиша Йоканович
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ростов2 : 0Динамо М
      17.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Динамо М1 : 1Ростов
      20.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 1Ростов
      23.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ростов0 : 2Динамо М
      28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ростов4 : 1Динамо М
      19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Динамо М2 : 0Ростов
      23.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М2 : 1Ростов
      28.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ростов3 : 0Динамо М
      10.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Динамо М0 : 0Ростов
      10.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ростов0 : 0Динамо М
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар3 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород3 5
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М3 5
      4 Химки3 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М3 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов3 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит3 3
      4 Факел3 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат3 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов3 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Динамо М3 4
      4 Оренбург3 2
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА3 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал3 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М3 3
      4 Сочи3 0

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