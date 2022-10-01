Динамо М - Ростов 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2022 года в 20:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 18 Октября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|17.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 1
|23.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|4 : 1
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 1
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 0
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 0
|10.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|3
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|3
|5
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|3
|5
|4
|Химки
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|3
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|3
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|3
|3
|4
|Факел
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|3
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|3
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Динамо М
|3
|4
|4
|Оренбург
|3
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|3
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|3
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|3
|3
|4
|Сочи
|3
|0