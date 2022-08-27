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Брайтон - Ноттингем Форест 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
18 Октября 2022 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Брайтон энд Хоув Альбион
Ноттингем Форест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест, которое состоится 18 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Главные тренеры
      УэльсЭндрю Крофтс (и.о.)
      ИталияРоберто де Дзерби
      УэльсСтивен Купер
      История личных встреч
      04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Ноттингем Форест3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      12.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ноттингем Форест
      11.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Ноттингем Форест1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      07.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ноттингем Форест
      07.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ноттингем Форест
      27.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Ноттингем Форест0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      03.05.2014 Англия - Чемпионшип Тур 46 Ноттингем Форест1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      05.10.2013 Англия - Чемпионшип Тур 11 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Ноттингем Форест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал1090124-102790,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1072133-102376,7
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1072122-102376,7
      4
      Лига чемпионов
      		Челси961215-101970,4
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед951313-151659,3
      6 Ньюкасл Юнайтед1036117-91550,0
      7 Брайтон энд Хоув Альбион942314-111451,9
      8 Ливерпуль934221-121348,1
      9 Брентфорд1034318-171343,3
      10 Борнмут1034310-221343,3
      11 Фулхэм1033416-201240,0
      12 Вест Хэм Юнайтед103259-111136,7
      13 Кристал Пэлас924310-121037,0
      14 Эвертон102448-111033,3
      15 Лидс Юнайтед923411-13933,3
      16 Астон Вилла102357-13930,0
      17 Вулверхэмптон102354-12930,0
      18
      Зона вылета
      		Саутгемптон102269-18826,7
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити1012715-24516,7
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест101277-23516,7

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