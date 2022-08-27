Брайтон - Ноттингем Форест 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
18 Октября 2022 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест, которое состоится 18 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
|Эндрю Крофтс (и.о.)
|Роберто де Дзерби
|Стивен Купер
История личных встреч
|04.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|3 : 0
|12.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|3 : 0
|11.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|1 : 2
|07.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|1 : 0
|07.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|2 : 3
|27.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|0 : 0
|03.05.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 46
|1 : 2
|05.10.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 11
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|90,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|76,7
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|76,7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|6
|1
|2
|15-10
|19
|70,4
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|9
|5
|1
|3
|13-15
|16
|59,3
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|3
|6
|1
|17-9
|15
|50,0
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|51,9
|8
|Ливерпуль
|9
|3
|4
|2
|21-12
|13
|48,1
|9
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|43,3
|10
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|43,3
|11
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|40,0
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|9-11
|11
|36,7
|13
|Кристал Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|37,0
|14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|33,3
|15
|Лидс Юнайтед
|9
|2
|3
|4
|11-13
|9
|33,3
|16
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7-13
|9
|30,0
|17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|30,0
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|2
|2
|6
|9-18
|8
|26,7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|16,7
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
|16,7