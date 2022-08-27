11:02 ()
Свернуть список

Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
18 Октября 2022 года в 22:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вулверхэмптон, которое состоится 18 Октября 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Главные тренеры
      ФранцияПатрик Виейра
      ПортугалияБруну Лаже
      История личных встреч
      05.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 28 Вулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
      06.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Кристал Пэлас2 : 0Вулверхэмптон
      30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Кристал Пэлас1 : 0Вулверхэмптон
      08.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон1 : 0Кристал Пэлас
      30.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
      20.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
      22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Кристал Пэлас1 : 1Вулверхэмптон
      02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
      06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас0 : 1Вулверхэмптон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал1090124-102790,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1072133-102376,7
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1072122-102376,7
      4
      Лига чемпионов
      		Челси961215-101970,4
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед951313-151659,3
      6 Ньюкасл Юнайтед1036117-91550,0
      7 Брайтон энд Хоув Альбион942314-111451,9
      8 Ливерпуль934221-121348,1
      9 Брентфорд1034318-171343,3
      10 Борнмут1034310-221343,3
      11 Фулхэм1033416-201240,0
      12 Вест Хэм Юнайтед103259-111136,7
      13 Кристал Пэлас924310-121037,0
      14 Эвертон102448-111033,3
      15 Лидс Юнайтед923411-13933,3
      16 Астон Вилла102357-13930,0
      17 Вулверхэмптон102354-12930,0
      18
      Зона вылета
      		Саутгемптон102269-18826,7
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити1012715-24516,7
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест101277-23516,7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close