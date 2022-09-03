Хетафе - Атлетик 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
18 Октября 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетик Б, которое состоится 18 Октября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|18.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|06.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|25.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|5 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|02.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 2
|24.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|25.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 1
|19.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
|20.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|8
|1
|0
|22-8
|25
|92,6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|7
|1
|1
|21-4
|22
|81,5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|70,4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|9
|6
|1
|2
|15-12
|19
|70,4
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|13-6
|19
|70,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|9
|5
|2
|2
|17-6
|17
|63,0
|7
|Валенсия
|9
|4
|2
|3
|16-10
|14
|51,9
|8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|54,2
|9
|Вильярреал
|8
|3
|3
|2
|10-3
|12
|50,0
|10
|Райо Вальекано
|9
|3
|2
|4
|10-12
|11
|40,7
|11
|Сельта
|9
|3
|1
|5
|10-16
|10
|37,0
|12
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|33,3
|13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|33,3
|14
|Эспаньол
|9
|2
|3
|4
|12-16
|9
|33,3
|15
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|29,6
|16
|Вальядолид
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|29,6
|17
|Хетафе
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|29,6
| 18
Зона вылета
|Альмерия
|9
|2
|1
|6
|8-15
|7
|25,9
| 19
Зона вылета
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|22,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
|11,1