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Хетафе - Атлетик 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
18 Октября 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Хетафе
Атлетик Б

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетик Б, которое состоится 18 Октября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Атлетик Б
      Бильбао
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      История личных встреч
      18.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Атлетик Б1 : 1Хетафе
      06.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Хетафе0 : 0Атлетик Б
      25.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Атлетик Б5 : 1Хетафе
      29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Хетафе1 : 1Атлетик Б
      02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Атлетик Б0 : 2Хетафе
      24.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Хетафе1 : 1Атлетик Б
      07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Хетафе1 : 0Атлетик Б
      25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Атлетик Б1 : 1Хетафе
      19.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Хетафе2 : 2Атлетик Б
      20.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Атлетик Б0 : 0Хетафе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид981022-82592,6
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона971121-42281,5
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М961215-71970,4
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад961215-121970,4
      5
      Лига Европы
      		Бетис961213-61970,4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б952217-61763,0
      7 Валенсия942316-101451,9
      8 Осасуна84139-81354,2
      9 Вильярреал833210-31250,0
      10 Райо Вальекано932410-121140,7
      11 Сельта931510-161037,0
      12 Севилья92349-14933,3
      13 Мальорка92347-10933,3
      14 Эспаньол923412-16933,3
      15 Жирона922512-15829,6
      16 Вальядолид92256-14829,6
      17 Хетафе92258-16829,6
      18
      Зона вылета
      		Альмерия92168-15725,9
      19
      Зона вылета
      		Кадис91354-17622,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче90366-21311,1

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