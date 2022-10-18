Дженоа - СПАЛ 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
18 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 2-й раунд
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - СПАЛ, которое состоится 18 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
СПАЛ
Феррара
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Роберто Вентурато
История личных встреч
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|25.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 1
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
|29.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 0
Турнирная таблица
Предварительный раунд
| Зюйдтироль
ФеральпиСало
|1 : 3
| Модена
Катандзаро
|3 : 1
| Бари
Падова
|3 : 0
| Палермо
Реджана
|3 : 2
1-й раунд
| Кальяри
Перуджа
|3 : 2
| Удинезе
ФеральпиСало
|2 : 1
| Лечче
Читтаделла
|2 : 3 ДВ
| Сампдория
Реджина
|1 : 0
| Пиза
Брешия
|1 : 4
| Специя
Комо
|5 : 1
| Эмполи
СПАЛ
|1 : 2 ДВ
| Торино
Палермо
|3 : 0
| Венеция
Асколи
|2 : 3
| Верона
Бари
|1 : 4
| Салернитана
Парма
|0 : 2
| Монца
Фрозиноне
|3 : 2
| Дженоа
Беневенто
|3 : 2
| Модена
Сассуоло
|3 : 2
| Кремонезе
Тернана
|3 : 2
| Болонья
Козенца
|1 : 0
2-й раунд
| Дженоа
СПАЛ
|18.10
| Торино
Читтаделла
|18.10
| Специя
Брешия
|19.10
| Парма
Бари
|19.10
| Удинезе
Монца
|19.10
| Кремонезе
Модена
|20.10
| Сампдория
Асколи
|20.10
| Болонья
Кальяри
|20.10