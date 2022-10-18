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Дженоа - СПАЛ 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
18 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 2-й раунд
Дженоа
СПАЛ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - СПАЛ, которое состоится 18 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Дженоа
      Генуя
      СПАЛ
      Феррара
      Главные тренеры
      ГерманияАлександер Блессин
      ИталияРоберто Вентурато
      История личных встреч
      12.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Дженоа2 : 0СПАЛ
      25.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 СПАЛ1 : 1Дженоа
      28.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 СПАЛ1 : 1Дженоа
      09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Дженоа1 : 1СПАЛ
      31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Дженоа1 : 1СПАЛ
      29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 СПАЛ1 : 0Дженоа
      Турнирная таблица
      Предварительный раунд
      Зюйдтироль
      ФеральпиСало
      		1 : 3
      Модена
      Катандзаро
      		3 : 1
      Бари
      Падова
      		3 : 0
      Палермо
      Реджана
      		3 : 2
      1-й раунд
      Кальяри
      Перуджа
      		3 : 2
      Удинезе
      ФеральпиСало
      		2 : 1
      Лечче
      Читтаделла
      		2 : 3 ДВ
      Сампдория
      Реджина
      		1 : 0
      Пиза
      Брешия
      		1 : 4
      Специя
      Комо
      		5 : 1
      Эмполи
      СПАЛ
      		1 : 2 ДВ
      Торино
      Палермо
      		3 : 0
      Венеция
      Асколи
      		2 : 3
      Верона
      Бари
      		1 : 4
      Салернитана
      Парма
      		0 : 2
      Монца
      Фрозиноне
      		3 : 2
      Дженоа
      Беневенто
      		3 : 2
      Модена
      Сассуоло
      		3 : 2
      Кремонезе
      Тернана
      		3 : 2
      Болонья
      Козенца
      		1 : 0
      2-й раунд
      Дженоа
      СПАЛ
      		18.10
      Торино
      Читтаделла
      		18.10
      Специя
      Брешия
      		19.10
      Парма
      Бари
      		19.10
      Удинезе
      Монца
      		19.10
      Кремонезе
      Модена
      		20.10
      Сампдория
      Асколи
      		20.10
      Болонья
      Кальяри
      		20.10

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