Львов - Верес 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
18 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 8-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Львов - Верес, которое состоится 18 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Львов
Львов
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Олег Анатольевич Дулуб
|Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
|13.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|6
|6
|0
|0
|17-2
|18
|100,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|88,9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12-13
|13
|61,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|11
|61,1
|5
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8-8
|11
|52,4
|6
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|66,7
|7
|Заря Л
|6
|3
|1
|2
|12-13
|10
|55,6
|8
|Металлист 1925
|6
|2
|3
|1
|7-7
|9
|50,0
|9
|Динамо К
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|50,0
|10
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9-12
|7
|33,3
|11
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|28,6
|12
|Львов
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|27,8
|13
|Рух В
|7
|1
|1
|5
|8-14
|4
|19,0
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|16,7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2-5
|3
|16,7
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
|11,1