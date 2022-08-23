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Александрия - Кривбасс 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
18 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 8-й тур
Александрия
Кривбасс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Кривбасс, которое состоится 18 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Александрия
      Александрия
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Владимирович Гура
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      История личных встреч
      08.04.2012 Украина - Премьер-лига Тур 26 Кривбасс1 : 2Александрия
      25.09.2011 Украина - Премьер-лига Тур 11 Александрия1 : 1Кривбасс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1660017-218100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д651013-31688,9
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист741212-131361,9
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос63215-31161,1
      5 Верес73228-81152,4
      6 Александрия53117-61066,7
      7 Заря Л631212-131055,6
      8 Металлист 192562317-7950,0
      9 Динамо К63038-9950,0
      10 Ворскла72149-12733,3
      11 Минай71335-7628,6
      12 Львов61235-9527,8
      13 Рух В71158-14419,0
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс60332-5316,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец60244-8211,1

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