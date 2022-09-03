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Минск - Славия-Мозырь 18 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
18 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Минск
Славия-Мозырь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Славия-Мозырь, которое состоится 18 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Минск
      Минск
      Славия-Мозырь
      Мозырь
      Главные тренеры
      БеларусьВадим Викторович Скрипченко
      БеларусьМихаил Алексеевич Мартинович
      История личных встреч
      19.06.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Славия-Мозырь4 : 2Минск
      24.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Минск0 : 6Славия-Мозырь
      11.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Славия-Мозырь1 : 2Минск
      21.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Минск2 : 1Славия-Мозырь
      25.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Славия-Мозырь1 : 3Минск
      20.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Минск1 : 0Славия-Мозырь
      10.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Славия-Мозырь4 : 3Минск
      20.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Минск2 : 2Славия-Мозырь
      23.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Славия-Мозырь2 : 2Минск
      16.09.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Минск6 : 2Славия-Мозырь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ24146438-194866,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С23144540-144666,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь25144742-274661,3
      4 БАТЭ251210342-184661,3
      5 Динамо Мн23129234-164565,2
      6 Гомель25115930-293850,7
      7 Торпедо-БелАЗ25108733-273850,7
      8 Минск25106936-373648,0
      9 Неман23612528-283043,5
      10 Славия-Мозырь23851030-332942,0
      11 Белшина25610932-372837,3
      12 Слуцк25691024-342736,0
      13 Динамо-Брест24571224-362230,6
      14
      Стыковая зона
      		Витебск25481322-392026,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал25461516-361824,0
      16
      Зона вылета
      		Днепр М25331921-621216,0

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