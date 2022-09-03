Торпедо-БелАЗ - Витебск 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
18 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Витебск, которое состоится 18 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Витебск
Витебск
Главные тренеры
|Дмитрий Васильевич Молош
|Евгений Юрьевич Чернухин
История личных встреч
|17.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|0 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|0 : 1
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|1 : 0
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|2 : 3
|28.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 0
|27.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|0 : 0
|15.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|1 : 0
|30.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|2 : 0
|11.08.2018
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 ДВ
|21.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|24
|14
|6
|4
|38-19
|48
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|23
|14
|4
|5
|40-14
|46
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|25
|14
|4
|7
|42-27
|46
|61,3
|4
|БАТЭ
|25
|12
|10
|3
|42-18
|46
|61,3
|5
|Динамо Мн
|23
|12
|9
|2
|34-16
|45
|65,2
|6
|Гомель
|25
|11
|5
|9
|30-29
|38
|50,7
|7
|Торпедо-БелАЗ
|25
|10
|8
|7
|33-27
|38
|50,7
|8
|Минск
|25
|10
|6
|9
|36-37
|36
|48,0
|9
|Неман
|23
|6
|12
|5
|28-28
|30
|43,5
|10
|Славия-Мозырь
|23
|8
|5
|10
|30-33
|29
|42,0
|11
|Белшина
|25
|6
|10
|9
|32-37
|28
|37,3
|12
|Слуцк
|25
|6
|9
|10
|24-34
|27
|36,0
|13
|Динамо-Брест
|24
|5
|7
|12
|24-36
|22
|30,6
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|25
|4
|8
|13
|22-39
|20
|26,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|25
|4
|6
|15
|16-36
|18
|24,0
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|25
|3
|3
|19
|21-62
|12
|16,0