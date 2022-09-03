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Торпедо-БелАЗ - Витебск 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
18 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Торпедо-БелАЗ
Витебск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Витебск, которое состоится 18 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Витебск
      Витебск
      Главные тренеры
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      История личных встреч
      17.06.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
      02.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
      03.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
      28.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Витебск2 : 3Торпедо-БелАЗ
      28.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
      27.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Витебск0 : 0Торпедо-БелАЗ
      15.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
      30.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Торпедо-БелАЗ2 : 0Витебск
      11.08.2018 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск0 : 0 ДВТорпедо-БелАЗ
      21.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Витебск2 : 0Торпедо-БелАЗ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ24146438-194866,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С23144540-144666,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь25144742-274661,3
      4 БАТЭ251210342-184661,3
      5 Динамо Мн23129234-164565,2
      6 Гомель25115930-293850,7
      7 Торпедо-БелАЗ25108733-273850,7
      8 Минск25106936-373648,0
      9 Неман23612528-283043,5
      10 Славия-Мозырь23851030-332942,0
      11 Белшина25610932-372837,3
      12 Слуцк25691024-342736,0
      13 Динамо-Брест24571224-362230,6
      14
      Стыковая зона
      		Витебск25481322-392026,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал25461516-361824,0
      16
      Зона вылета
      		Днепр М25331921-621216,0

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