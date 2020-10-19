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Оренбург - Ахмат 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ахмат, которое состоится 19 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
09.10.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Оренбург2 : 1Ахмат
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Оренбург
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Оренбург1 : 2Ахмат
05.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ахмат2 : 1Оренбург
08.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Оренбург1 : 3Ахмат
22.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Ахмат1 : 1Оренбург
16.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Оренбург2 : 1Ахмат
01.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ахмат2 : 1Оренбург
24.09.2014 Кубок России 1/16 финала Оренбург2 : 1Ахмат

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