Факел - Спартак М 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Спартак М, которое состоится 19 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|15.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|27.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 4
|18.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 22
|0 : 5
|05.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 8
|3 : 0
|05.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 20
|1 : 0
|30.04.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 6
|3 : 1
|24.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 31
|4 : 2
|18.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 14
|0 : 1