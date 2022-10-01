22:15 ()
Свернуть список

Факел - Спартак М 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Спартак М, которое состоится 19 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
15.09.2022 Фонбет Кубок России Группа B Спартак М3 : 0Факел
27.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Факел1 : 4Спартак М
18.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 22 Факел0 : 5Спартак М
05.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 8 Спартак М3 : 0Факел
05.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 20 Факел1 : 0Спартак М
30.04.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 6 Спартак М3 : 1Факел
24.10.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 31 Спартак М4 : 2Факел
18.06.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 14 Факел0 : 1Спартак М

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close