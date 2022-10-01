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Нижний Новгород - Краснодар 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 19 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Краснодар2 : 0Пари Нижний Новгород
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар0 : 0Пари Нижний Новгород
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Пари Нижний Новгород1 : 4Краснодар
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар

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