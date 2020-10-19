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ЦСКА - Торпедо М 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Торпедо М, которое состоится 19 Октября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.09.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Торпедо М1 : 0ЦСКА
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа D Торпедо М0 : 2ЦСКА
25.04.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Торпедо М0 : 2ЦСКА
07.02.2015 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2015 ЦСКА1 : 2Торпедо М
29.10.2014 Кубок России 1/8 финала ЦСКА2 : 0Торпедо М
02.08.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 1 ЦСКА4 : 1Торпедо М
05.07.2014 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2014 ЦСКА1 : 2Торпедо М
04.07.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2012 ЦСКА1 : 1Торпедо М
14.07.2010 Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 2ЦСКА
29.07.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Торпедо М2 : 2ЦСКА

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