ЦСКА - Торпедо М 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Торпедо М, которое состоится 19 Октября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|17.09.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 2
|25.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 2
|07.02.2015
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2015
|1 : 2
|29.10.2014
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|02.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|4 : 1
|05.07.2014
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2014
|1 : 2
|04.07.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2012
|1 : 1
|14.07.2010
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|29.07.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|2 : 2