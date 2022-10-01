22:15 ()
Свернуть список

Борнмут - Саутгемптон 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Саутгемптон, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
20.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Борнмут0 : 3Саутгемптон
19.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Борнмут0 : 2Саутгемптон
20.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Саутгемптон1 : 3Борнмут
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Саутгемптон3 : 3Борнмут
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Борнмут0 : 0Саутгемптон
28.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Саутгемптон2 : 1Борнмут
03.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Борнмут1 : 1Саутгемптон
01.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 30 Саутгемптон0 : 0Борнмут
18.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 17 Борнмут1 : 3Саутгемптон
01.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 28 Борнмут2 : 0Саутгемптон

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close