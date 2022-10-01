Борнмут - Саутгемптон 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Саутгемптон, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|20.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|19.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 2
|20.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 3
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 3
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 0
|28.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
|03.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 1
|01.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 0
|18.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 3
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 0