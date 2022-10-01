Арсенал - Манчестер Сити 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|5 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 1
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 4
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|18.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|17.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 0
|15.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 3
|03.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 1
|12.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2