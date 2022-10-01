Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Эвертон, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|17.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 1
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 2
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 2
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 1
|23.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 0
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 1