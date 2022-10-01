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Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Эвертон, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 20 Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 24 Ньюкасл Юнайтед3 : 1Эвертон
30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон0 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Эвертон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Эвертон
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед3 : 2Эвертон
05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Эвертон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон

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