22:16 ()
Свернуть список

Брентфорд - Челси 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
02.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 31 Челси1 : 4Брентфорд
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд0 : 2Челси
16.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Брентфорд0 : 1Челси
28.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Челси4 : 0Брентфорд
17.02.2013 Кубок Англии 1/16 финала Челси4 : 0Брентфорд
27.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Брентфорд2 : 2Челси

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close