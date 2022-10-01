Брентфорд - Челси 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 4
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 1
|28.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|17.02.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|27.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2