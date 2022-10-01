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Ливерпуль - Вест Хэм 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
05.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ливерпуль
31.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Ливерпуль
31.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Ливерпуль3 : 2Вест Хэм Юнайтед
29.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ливерпуль
04.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ливерпуль
12.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ливерпуль4 : 0Вест Хэм Юнайтед
24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ливерпуль4 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед1 : 4Ливерпуль

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