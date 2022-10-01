Ливерпуль - Вест Хэм 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 2
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 3
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|24.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 2
|29.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|04.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|12.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 0
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|4 : 1
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 4