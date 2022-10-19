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Кадис - Бетис 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
19 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Кадис
Бетис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Бетис, которое состоится 19 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кадис
      Кадис
      Бетис
      Севилья
      Главные тренеры
      ИспанияСерхио Гонсалес
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      История личных встреч
      09.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Кадис1 : 2Бетис
      20.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Бетис1 : 1Кадис
      28.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Кадис0 : 1Бетис
      24.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Бетис1 : 0Кадис
      30.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала Бетис3 : 5Кадис
      24.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала Кадис1 : 2Бетис
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид981022-82592,6
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона971121-42281,5
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М961215-71970,4
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад961215-121970,4
      5
      Лига Европы
      		Бетис961213-61970,4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б952217-61763,0
      7 Вильярреал943212-31555,6
      8 Валенсия942316-101451,9
      9 Осасуна94149-101348,1
      10 Райо Вальекано932410-121140,7
      11 Сельта931510-161037,0
      12 Севилья92349-14933,3
      13 Мальорка92347-10933,3
      14 Эспаньол923412-16933,3
      15 Жирона922512-15829,6
      16 Вальядолид92256-14829,6
      17 Хетафе92258-16829,6
      18
      Зона вылета
      		Альмерия92168-15725,9
      19
      Зона вылета
      		Кадис91354-17622,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче90366-21311,1

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