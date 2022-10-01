Вальядолид - Сельта 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Сельта, которое состоится 19 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|28.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 1
|27.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|17.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 0
|29.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 0
|27.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|22.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|3 : 3
|29.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 35
|4 : 1
|17.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 0
|26.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 2
|06.01.2013
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 1