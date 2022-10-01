22:16 ()
Свернуть список

Вальядолид - Сельта 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Сельта, которое состоится 19 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
28.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Сельта1 : 1Вальядолид
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Вальядолид1 : 1Сельта
17.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Вальядолид0 : 0Сельта
29.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Сельта0 : 0Вальядолид
27.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Вальядолид2 : 1Сельта
22.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Сельта3 : 3Вальядолид
29.04.2014 Испания - Примера Тур 35 Сельта4 : 1Вальядолид
17.12.2013 Испания - Примера Тур 16 Вальядолид3 : 0Сельта
26.05.2013 Испания - Примера Тур 37 Вальядолид0 : 2Сельта
06.01.2013 Испания - Примера Тур 18 Сельта3 : 1Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close