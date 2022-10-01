Эльче - Реал Мадрид 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Мадрид, которое состоится 19 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|23.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 2
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|30.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|30.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|22.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 2
|23.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 5
|5 : 1
|22.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|26.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 2