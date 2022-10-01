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Реал Сосьедад - Мальорка 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Мальорка, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
02.03.2022 Испания - Примера Тур 21 Мальорка0 : 2Реал Сосьедад
16.10.2021 Испания - Примера Тур 9 Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
26.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Реал Сосьедад3 : 0Мальорка
25.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Мальорка0 : 1Реал Сосьедад
04.02.2013 Испания - Примера Тур 22 Реал Сосьедад3 : 0Мальорка
02.09.2012 Испания - Примера Тур 3 Мальорка1 : 0Реал Сосьедад
26.02.2012 Испания - Примера Тур 25 Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
10.01.2012 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка6 : 1Реал Сосьедад
04.01.2012 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 0Мальорка
25.09.2011 Испания - Примера Тур 6 Мальорка2 : 1Реал Сосьедад

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