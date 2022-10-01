Реал Сосьедад - Мальорка 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Мальорка, которое состоится 19 Октября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|02.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 2
|16.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 0
|25.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 1
|04.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 0
|02.09.2012
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|26.02.2012
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 0
|10.01.2012
|Кубок Испании
|1/8 финала
|6 : 1
|04.01.2012
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|25.09.2011
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1