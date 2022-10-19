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Ворскла - Рух 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Рух В, которое состоится 19 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
04.12.2021 Украина - Премьер-лига Тур 17 Рух В0 : 0Ворскла
01.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 2 Ворскла2 : 0Рух В
14.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 14 Рух В1 : 1Ворскла
23.08.2020 Украина - Премьер-лига Тур 1 Ворскла5 : 2Рух В

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