Ворскла - Рух 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Рух В, которое состоится 19 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|04.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 0
|01.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
|14.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 1
|23.08.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|5 : 2