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Металлист 1925 - Минай 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
19 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 8-й тур
Металлист 1925
Минай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Минай, которое состоится 19 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Металлист (Харьков, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Минай
Минай
Главные тренеры
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
Украина Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
03.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 10 Металлист 19251 : 0Минай
10.07.2020 Украина - Первая лига Тур 23 Минай1 : 0Металлист 1925
09.09.2019 Украина - Первая лига Тур 8 Металлист 19252 : 3Минай

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