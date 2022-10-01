Металлист 1925 - Минай 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
19 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Минай, которое состоится 19 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Металлист (Харьков, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Минай
Минай
Главные тренеры
|Валерий Сергеевич Кривенцов
|Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
|03.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 0
|10.07.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 23
|1 : 0
|09.09.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 8
|2 : 3