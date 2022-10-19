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Аугсбург - Бавария 19 октября прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
19 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия)
Аугсбург
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бавария, которое состоится 19 октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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