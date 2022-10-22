Марсель - Ланс 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
22 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ланс, которое состоится 22 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Франк Эз
История личных встреч
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 2
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 3
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 2
|20.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 1
|22.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 4
|02.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 1
|25.10.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 0
|03.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 1
|13.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 1
|04.04.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|78,8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|11
|7
|3
|1
|18-8
|24
|72,7
| 4
Лига Европы
|Марсель
|11
|7
|2
|2
|20-8
|23
|69,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|11
|6
|3
|2
|23-11
|21
|63,6
|6
|Монако
|11
|6
|3
|2
|20-14
|21
|63,6
|7
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|57,6
|8
|Клермон
|11
|5
|2
|4
|15-16
|17
|51,5
|9
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|45,5
|10
|Лион
|11
|4
|2
|5
|19-15
|14
|42,4
|11
|Монпелье
|11
|4
|0
|7
|21-22
|12
|36,4
|12
|Труа
|11
|3
|3
|5
|19-22
|12
|36,4
|13
|Ницца
|11
|3
|3
|5
|10-14
|12
|36,4
|14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|13-19
|10
|30,3
|15
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|27,3
|16
|Осер
|11
|2
|3
|6
|11-23
|9
|27,3
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|24,2
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|22,2
| 19
Зона вылета
|Анже
|11
|2
|2
|7
|13-27
|8
|24,2
| 20
Зона вылета
|Брест
|11
|1
|3
|7
|11-25
|6
|18,2