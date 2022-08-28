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Спортинг - Каза Пия 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
22 Октября 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Спортинг
Каза Пия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Каза Пия, которое состоится 22 Октября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Каза Пия
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
      История личных встреч
      22.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика1091024-52893,3
      2 Порту1071222-72273,3
      3 Брага961224-101970,4
      4 Каза Пия95229-51763,0
      5 Боавишта95139-131659,3
      6 Спортинг851218-101666,7
      7 Эшторил943211-71555,6
      8 Портимоненсе95048-91555,6
      9 Витория Гимарайнш94237-61451,9
      10 Арока933311-171244,4
      11 Визела93247-91140,7
      12 Риу Аве923413-17933,3
      13 Шавиш82336-9937,5
      14 Жил Висенте92348-12933,3
      15 Фамаликан92166-12725,9
      16 Санта-Клара91266-11518,5
      17 Пасуш де Феррейра90276-1727,4
      18 Маритиму90186-2513,7

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