Спортинг - Каза Пия 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
22 Октября 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Каза Пия, которое состоится 22 Октября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|22.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|10
|9
|1
|0
|24-5
|28
|93,3
|2
|Порту
|10
|7
|1
|2
|22-7
|22
|73,3
|3
|Брага
|9
|6
|1
|2
|24-10
|19
|70,4
|4
|Каза Пия
|9
|5
|2
|2
|9-5
|17
|63,0
|5
|Боавишта
|9
|5
|1
|3
|9-13
|16
|59,3
|6
|Спортинг
|8
|5
|1
|2
|18-10
|16
|66,7
|7
|Эшторил
|9
|4
|3
|2
|11-7
|15
|55,6
|8
|Портимоненсе
|9
|5
|0
|4
|8-9
|15
|55,6
|9
|Витория Гимарайнш
|9
|4
|2
|3
|7-6
|14
|51,9
|10
|Арока
|9
|3
|3
|3
|11-17
|12
|44,4
|11
|Визела
|9
|3
|2
|4
|7-9
|11
|40,7
|12
|Риу Аве
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|33,3
|13
|Шавиш
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|37,5
|14
|Жил Висенте
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|33,3
|15
|Фамаликан
|9
|2
|1
|6
|6-12
|7
|25,9
|16
|Санта-Клара
|9
|1
|2
|6
|6-11
|5
|18,5
|17
|Пасуш де Феррейра
|9
|0
|2
|7
|6-17
|2
|7,4
|18
|Маритиму
|9
|0
|1
|8
|6-25
|1
|3,7