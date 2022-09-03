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Спартак М - Химки 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
23 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 14-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак МХимки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Химки, которое состоится 23 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      История личных встреч
      21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Химки2 : 1Спартак М
      11.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Спартак М3 : 1Химки
      18.07.2021 Кубок Матч Премьер Тур 3 Химки1 : 5Спартак М
      10.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М2 : 1Химки
      17.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Химки2 : 3Спартак М
      23.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 Спартак М6 : 2Химки
      24.10.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Химки0 : 3Спартак М
      13.06.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Спартак М1 : 0Химки
      09.08.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Спартак М1 : 1Химки
      29.03.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Химки3 : 3Спартак М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит13103036-53384,6
      2 Спартак М1382331-162666,7
      3 ЦСКА1374226-132564,1
      4 Ростов1374224-192564,1
      5 Краснодар1363425-202153,8
      6 Сочи1362522-222051,3
      7 Ахмат1362521-212051,3
      8 Динамо М1355321-162051,3
      9 Оренбург1360722-311846,2
      10 Крылья Советов1335514-191435,9
      11 Пари Нижний Новгород1334617-231333,3
      12 Урал1341813-231333,3
      13 Локомотив М1333716-261230,8
      14 Факел1318416-231128,2
      15
      Зона вылета
      		Химки1323813-23923,1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М131397-24615,4

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