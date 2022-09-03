Ахмат - Торпедо М 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
23 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 14-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Торпедо М, которое состоится 23 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Юрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|13.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 0
|03.12.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 1
|16.10.2007
|Россия - Первый дивизион
|Тур 40
|2 : 0
|30.06.2007
|Россия - Первый дивизион
|Тур 20
|1 : 2
|06.08.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 1
|10.04.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|84,6
|2
|Спартак М
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|66,7
|3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|64,1
|4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|64,1
|5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|53,8
|6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|51,3
|7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|51,3
|8
|Динамо М
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|51,3
|9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|46,2
|10
|Крылья Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|35,9
|11
|Пари Нижний Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|33,3
|12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|33,3
|13
|Локомотив М
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|30,8
|14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|28,2
| 15
Зона вылета
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|23,1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|15,4