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Астон Вилла - Брентфорд 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
23 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Астон Вилла
Брентфорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брентфорд, которое состоится 23 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Брентфорд
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияСтивен Джеррард
      ДанияТомас Франк
      История личных встреч
      02.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 21 Брентфорд2 : 1Астон Вилла
      28.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Астон Вилла1 : 1Брентфорд
      13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Брентфорд1 : 0Астон Вилла
      22.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Астон Вилла2 : 2Брентфорд
      26.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Брентфорд2 : 1Астон Вилла
      09.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Астон Вилла0 : 0Брентфорд
      31.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Брентфорд3 : 0Астон Вилла
      14.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Астон Вилла1 : 1Брентфорд
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал1090124-102790,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1072133-102376,7
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1172222-122369,7
      4
      Лига чемпионов
      		Челси1062215-102066,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед1061315-151963,3
      6 Ньюкасл Юнайтед1146118-91854,5
      7 Ливерпуль1044222-121653,3
      8 Брайтон энд Хоув Альбион1043314-111550,0
      9 Фулхэм1143419-201545,5
      10 Брентфорд1135318-171442,4
      11 Кристал Пэлас1034312-131343,3
      12 Борнмут1134410-231339,4
      13 Вест Хэм Юнайтед113269-121133,3
      14 Саутгемптон1132610-181133,3
      15 Эвертон112458-121030,3
      16 Лидс Юнайтед1023511-15930,0
      17 Астон Вилла112367-16927,3
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон112365-14927,3
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити1122717-24824,2
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест111377-23618,2

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